Ранее Сурков, комментируя возможность возвращения Донбасса в состав Украины, заявил, что регион не заслуживает такого унижения, а страна — такой чести.
В ответ на это Аваков сравнил экс-помощника российского лидера с Моськой из басни Крылова «Слон и Моська».
«Сурков со своими перлами об Украине выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит, как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь», — написал глава украинского МВД.
Сурков — со своими перлами о Украине — выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит — как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020
Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста.
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Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года до февраля этого года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.