Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова об Украине и Донбассе, процитировав известного русского поэта и баснописца Ивана Крылова. Он сделал это в своем Twitter-аккаунте 26 февраля

«Он не заслуживает такого унижения, а она — такой чести» — Сурков о вероятности воссоединения Донбасса и Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В ответ на это Аваков сравнил экс-помощника российского лидера с Моськой из басни Крылова «Слон и Моська».

«Сурков со своими перлами об Украине выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит, как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь», — написал глава украинского МВД.

Сурков — со своими перлами о Украине — выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит — как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь.

Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020

Больше новостей о российско-украинских отношениях читайте в Telegram-канале Украина.ру

Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года до февраля этого года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.