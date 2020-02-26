В Казахстане парламентарии планируют ввести уголовное наказание за сексуальные домогательства. Соответствующий законопроект поступил в работу парламента, написал Sputnik Казахстан 26 февраля

Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе парламента страны Нурлан Абдиров сообщил, что проект закона впервые в истории Казахстана предусматривает введение уголовной ответственности за сексуальные домогательства.

«В законопроект вводится понятие "сексуальное домогательство", исключение права на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лица, совершившего тяжкое преступление против половой неприкосновенности, а также принудительная химическая кастрация лицам, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от психического состояния преступника», — заявил депутат.

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В 2018 году было подано 1322 заявления по статьям 120, 121 Уголовного кодекса («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»), из них 231 было по детям. Из этих всех заявлений только 454 ушли в суд.