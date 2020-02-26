В школах, больницах, на предприятиях и в административных зданиях установят антисептики для рук и дозаторы для их гигиенического использования.
«Кстати, вы, когда в ратушу заходили, руки мыли?… Это важно. С сегодняшнего дня мы начинаем покупать такие системы, для наших коммунальных учреждений, где есть большой поток людей», — обратился мэр Львова Андрей Садовый к своим подчиненным.
Собираются городские власти купить за рубежом и экспресс-тесты для определения коронавируса.
Тем временем первую вспышку уханьской пневмонии зарегистрировали в Румынии у мужчины, вернувшегося из Италии, где, по разным данным, жертвами эпидемии стали от трех до семи человек.