Львовские чиновники решили принять превентивные меры против эпидемии коронавируса. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Львовского горсовета по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям

Коронавирус подбирается к Украине: первый случай заражения зарегистрировали в Румынии © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

«Кстати, вы, когда в ратушу заходили, руки мыли?… Это важно. С сегодняшнего дня мы начинаем покупать такие системы, для наших коммунальных учреждений, где есть большой поток людей», — обратился мэр Львова Андрей Садовый к своим подчиненным.

Собираются городские власти купить за рубежом и экспресс-тесты для определения коронавируса.

Тем временем первую вспышку уханьской пневмонии зарегистрировали в Румынии у мужчины, вернувшегося из Италии, где, по разным данным, жертвами эпидемии стали от трех до семи человек.