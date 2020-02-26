«В прошлые годы действительно власть в каждом уголке на каждом плакате заявляла о том, что Крым — это Украина. А в реальности крымчане получают украинские свидетельства о рождении через очень сложную судебную процедуру. Не могут открыть даже счет в банке, мониторинг вносит из в группу риска, и они не имеют шанса на кредит», — заявил он.
Зеленский добавил, что считает это недопустимым и позорным для Украины. По словам главы государства, эти проблемы существуют уже шесть лет, но только сейчас решаются правительством.