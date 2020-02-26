Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время президентства Петра Порошенко украинцам, которые остались жить в Крыму, не помогали, а только давали обещания. Об этом 26 февраля он заявил на открытии форума Age Of Crimea Forum 2020, которое транслировал офис главы государства в Facebook

«Было чистилище, но не было рая» — Выдрин о будущем Крыма и Донбасса © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Зеленский добавил, что считает это недопустимым и позорным для Украины. По словам главы государства, эти проблемы существуют уже шесть лет, но только сейчас решаются правительством.