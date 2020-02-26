Ранее Лукашенко в интервью казахстанскому изданию «Хазар» заявлял, что «Великая Отечественная война — не наша война», и что Белоруссия всегда страдала от войн, ведущихся Россией.
Российская политика, отметил эксперт, уже стала на порядок прагматичнее в отношении Белоруссии, хотя Россия была бы готова спонсировать Белоруссию, если бы она была ее ближайшим, преданным союзником в реальности.
«Слушать обещания и заверения в обмен на сотни миллиардов долларов, а затем получать в свой адрес плевки и ругань — это никак не коррелирует с понятием "союзник"», — категоричен Безпалько.
Очень печально, что так многое в отношениях между странами зависит от личности белорусского президента, поэтому нужно однозначно дать понять белорусским гражданам, что Россия к ним относится хорошо.
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