После негативных высказываний белорусского лидера Александра Лукашенко о России, русских, российской элите, Великой Отечественной войне стоило бы прекратить с ним всяческие контакты. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: С белорусским народом у России много общего, но не с белорусским президентом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Российская политика, отметил эксперт, уже стала на порядок прагматичнее в отношении Белоруссии, хотя Россия была бы готова спонсировать Белоруссию, если бы она была ее ближайшим, преданным союзником в реальности.

«Слушать обещания и заверения в обмен на сотни миллиардов долларов, а затем получать в свой адрес плевки и ругань — это никак не коррелирует с понятием "союзник"», — категоричен Безпалько.

Очень печально, что так многое в отношениях между странами зависит от личности белорусского президента, поэтому нужно однозначно дать понять белорусским гражданам, что Россия к ним относится хорошо.

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