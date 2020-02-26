Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) подписала соглашение с Профсоюзной организацией Общероссийского союза спортсменов и работников спортивных сооружений ПРОФСПОРТ РФ. Теперь стороны готовы приступить к разработке и реализации масштабных программ и проектов, пишет Sputnik Молдавия 26 февраля

«Мы предлагаем свой опыт коллегам-спортсменам из Молдовы, хотим объединить усилия в реализации разных спортивных проектов. Все это для того, чтобы коллеги имели возможность воспитать спортсменов высочайшего класса, способных подниматься на пьедесталы Олимпийских игр, а, может, и чемпионатов мира», — заявил зампредседателя ПРОФСПОРТа Владимир Кулибаба.

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Также молдавские коллеги вдохновлены идеей создания своего профсоюза для спортсменов, как действующих, так и бывших.

«Почему бы нам не перенять это, ведь атлеты тоже нуждаются в защите. Как действующие, так и те, кто ушел из спорта. Речь идет о профессиональных заболеваниях, травмах и разных услугах», — сказал на встрече глава НКПМ Олег Будза.