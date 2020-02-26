«Мы предлагаем свой опыт коллегам-спортсменам из Молдовы, хотим объединить усилия в реализации разных спортивных проектов. Все это для того, чтобы коллеги имели возможность воспитать спортсменов высочайшего класса, способных подниматься на пьедесталы Олимпийских игр, а, может, и чемпионатов мира», — заявил зампредседателя ПРОФСПОРТа Владимир Кулибаба.
Помимо развития профессионального спорта в Молдавии российская сторона готова оказать поддержку и реализовать ряд совместных проектов с Молдовой для популяризации физической культуры.
Также молдавские коллеги вдохновлены идеей создания своего профсоюза для спортсменов, как действующих, так и бывших.
«Почему бы нам не перенять это, ведь атлеты тоже нуждаются в защите. Как действующие, так и те, кто ушел из спорта. Речь идет о профессиональных заболеваниях, травмах и разных услугах», — сказал на встрече глава НКПМ Олег Будза.