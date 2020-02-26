Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на давнюю неприязнь к нему «клана Пугачевой». Соответствующее видео опубликовали 25 февраля на YouTube-канале радио «Комсомольская правда»

«Медные трубы шоу-бизнеса посильнее политических». Максим Галкин обратился к новому президенту Украины © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Максима Галкина про оппозицию в России.

«Семья Пугачевой мне просто мстит всякими пародиями с тех пор, как она (Пугачева. — Ред.) в 2008 году (на самом деле в 2012 году. — Ред.) стала доверенным лицом [бизнесмена Михаила] Прохорова на выборах президента, я ей что-то прокричал обидное. И вот с тех пор клан Пугачевой мне мстит — из зависти, ревности», — возмутился политик.

Жириновский назвал пародии Галкина неудачными: артист якобы неправильно передает то, как говорит и ведет себя политик. Также не понравилась лидеру ЛДПР и шутка про то, что за него голосуют, не приходя в сознание.

«Сумасшедшие, что ли, голосуют? Это просто способ лягнуть меня, ударить, опустить», — сказал политик.

На вопрос о том, проголосовал бы Жириновский на выборах президента за Галкина, политик ответил, что в России невозможно повторение украинской ситуации.

«У нас не Украина! У нас не пройдет такое, чтобы комик встал во главе страны», — заверил он.

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