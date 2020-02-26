По его словам, собственный вылов рыбы на Украине в начале 1990-х составлял 1,1 млн тонн, а страна еще недавно входила в пятерку лидеров среди рыбодобывающих государств. Так, на Украине было 238 судов океанического промысла, из которых 70% были суда-заводы, которые сами ловили и перерабатывали рыбу.
Сегодня их осталось всего четыре, при этом три из них работают под флагом Новой Зеландии. В связи с этим, по словам Чистякова, в 2019 году общий вылов предприятиями рыбной отрасли Украины стал в 11,5 раза меньше, чем в 1990-е, и составил всего 97,1 тысячи тонн рыбы и других водных биоресурсов.
Эксперт отметил, что на протяжении многих лет нерациональное ведение рыбного промысла, тотальное браконьерство, процветающая коррупция в природоохранных структурах и ухудшающаяся экологическая ситуация на водоемах привели к резкому снижению численности рыбьих стай. А непрофессионализм руководства рыбной отрасли поставил крест на ее развитии.
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«Непрофессионализм, коррупция и явный саботаж руководителей рыбной отрасли и курирующих ее чиновников Минэнерго наносят государству ущерб в сотни миллионов гривен. Если не изменить ситуацию, то через пару лет мы можем безвозвратно потерять отечественную рыбную отрасль», — заявил главы Ассоциации рыболовов Украины.
Таким образом, согласно прогнозу Чистякова, в 2020 году роста вылова ждать не приходится, так как министерства энергетики и экологии так и не подписали необходимые документы для легального вылова рыбы в Азовском море.