«В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе состоялось собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Чествуя мужество и героизм всех участников митинга сегодня, я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь», — заявил он.
По словам Зеленского, День сопротивления крымчан будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
Украина по-прежнему продолжает считать Крым своей территорией, несмотря на то что на референдуме 2014 года подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.