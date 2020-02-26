Президент Владимир Зеленский подписал указ о так называемом Дне сопротивления крымчан оккупации полуострова. Об этом 26 февраля он заявил на открытии форума Age Of Crimea Forum 2020, которое транслировал офис главы государства в Facebook

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