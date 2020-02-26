Жители многоэтажки в Запорожье подали в суд на соседей, которые разводят экзотических насекомых – по их словам, тараканы, сверчки и цикады не дают им нормально жить. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил телеканал ТСН

Насекомых жильцы квартиры разводят на продажу в квартире обычного жилого дома — живность идет на корм различным ящерицам, хамелеоном и гекконам. По словам жителей многоэтажки, владелица квартиры живет за рубежом, а ферму в квартире устроили ее родственники.

Соседи жалуются на неприятный запах, но больше всего — на насекомых, которые через окна и вентиляцию мигрируют в их жилища.

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«Просто невозможно, понимаете? Следующее лето будет уже третье. Я не могу встать от запаха этого. Они же тропические, им нужен климат, они по квартире бегают, ищут, где тепло, все время на диван прыгают. Как вообще можно находиться в такой квартире?», — говорят жители многоэтажки.

Вонь, тараканы и крысы: в Запорожье пенсионерка превратила квартиру в помойку © РИА Новости, Борис Бабанов | Перейти в фотобанк

Полиция также не в силах ничего сделать — попасть в квартиру можно лишь по решению суда.

«Все, что мы можем на данном этапе — это иск в суд о взыскании морального ущерба и об устранении препятствий в пользовании жилым помещением. В частности, мы будем просить, чтобы суд обязал привести это помещение в санитарное состояние», — пояснил адвокат жителей многоэтажки Артем Емец.

Владельцы тараканьей фермы вживую с журналистами общаться отказываются, а по телефону объясняют, что их насекомые «культурные» и «никого не трогают». Часть сверчков и тараканов они продают, еще часть — идут на корм десяткам ящериц, которые живут в той же квартире.

Проблему с фермой жители планируют решить в суде — они требуют убрать ферму и выплатить и 130 тысяч гривен (344 тыс.рублей) компенсации за моральный ущерб.