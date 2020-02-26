Пирожок был задержан в апреле 2019 года. По данным следствия, он под псевдонимом Роман Чирка возглавлял отряд «Хорти» («Борзые»), который занимался оказанием помощи проукраинским группам «для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе».
В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где нашел двух кандидатов на вербовку, которых пытался вовлечь в деятельность «Правого сектора», однако те отказались и сообщили о деятельности Пирожка правоохранительным органам.
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«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности" и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в УФСБ.
Помимо этого, осужденному также ограничили право пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.
* Деятельность организации запрещена в РФ