Суд приговорил задержанного в Москве вербовщика «Правого сектора»* Игоря Пирожка к четырем годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области, передает РИА Новости 26 февраля

Пирожок с криминальной начинкой. От частного концлагеря «Вервольфа» до «Правого сектора»* Яроша © Facebook, Anton Shekhovtsov | Перейти в фотобанк Роман Чирка возглавлял отряд «Хорти» («Борзые»), который занимался оказанием помощи проукраинским группам «для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе».

В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где нашел двух кандидатов на вербовку, которых пытался вовлечь в деятельность «Правого сектора», однако те отказались и сообщили о деятельности Пирожка правоохранительным органам.

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«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности" и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в УФСБ.

Помимо этого, осужденному также ограничили право пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.

* Деятельность организации запрещена в РФ