«Сейчас мы активно работаем с Украиной над расширением сети. Рассматриваем вопрос назначения или поезда, или беспересадочных вагонов, которые будут ездить из Витебска в Белгород-Днестровский [Одесской области]», — рассказал он.
По его данным, в планах также расширить сообщение со Львовом путем организации паритетного движения. Сейчас во Львов ездит один поезд белорусского состава.
При этом Дрожжа отметил, что Украина пока не дает согласия на такие предложения, но белорусская сторона работает над тем, чтобы появился еще хотя бы один поезд.
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На сегодняшний день пассажирское железнодорожное сообщение Украины и Белоруссии обеспечивают пять пар поездов. При этом стоит отметить, что пересадку в Белоруссии до Украины часто используют и россияне.