Белорусская железная дорога планирует расширять сообщение с Украиной, которая пока что не дает своего согласия. Об этом сообщил замначальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа, сообщила «Белта» 25 февраля

Вице-премьер правительства Крыма рассказал, когда поезда из республики пойдут в Белоруссию, Азербайджан и Казахстан © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк рассказал он.

По его данным, в планах также расширить сообщение со Львовом путем организации паритетного движения. Сейчас во Львов ездит один поезд белорусского состава.

При этом Дрожжа отметил, что Украина пока не дает согласия на такие предложения, но белорусская сторона работает над тем, чтобы появился еще хотя бы один поезд.

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На сегодняшний день пассажирское железнодорожное сообщение Украины и Белоруссии обеспечивают пять пар поездов. При этом стоит отметить, что пересадку в Белоруссии до Украины часто используют и россияне.