На сайте Верховной Рады Украины на днях появился проект изменений в закон «Об образовании»

Мовные активисты в интернете. Как на Украине травят бизнес за русский язык © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Максим Бужанский и Олег Волошин от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Согласно тексту законопроекта, предлагается вернуть право получать в полном объеме образование на родном языке не только представителям коренных народов (к которым на Украине относят крымско-татарский народ), но и всем национальным меньшинствам.

Кроме того, в тексте документа предлагается, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, прежде всего английского и русского языков.

Частным образовательным учреждениям (дошкольным, средним, профессионально-техническим, высшим) дается право самостоятельно выбирать язык обучения.

В ныне действующей редакции закона об образовании право на получение образования на родном языке, помимо представителей украинской нации, имеют только крымские татары. Обучение на языках национальных меньшинств должно было быть ликвидировано уже с 1 сентября 2020 года, а для языков Евросоюза — с 1 сентября 2023 года.