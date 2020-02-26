С одной стороны, продолжил эксперт, это серьезный экономический партнер, по отношению к которому есть позитивные ожидания от ряда совместных проектов.
При этом, по его словам, вызывают определенную напряженность большой долг Казахстана перед Китаем, завоз китайской рабочей силы, проявление его интереса к аренде земельных угодий.
Именно «китайский фактор» сыграл свою роль в серьезных политических протестах в Казахстане в 2016 году, что вынудило власти объявить пятилетний мораторий на продажу земли иностранным гражданам и юридическим лицам, указал политолог.
«Кроме того, примерно с 2017 года китайские власти по непонятным причинам начали оказывать прессинг на этнических казахов, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В результате данные лица стали часто нелегально убегать в Казахстан с просьбой о предоставлении убежища», — констатировал Чеботырев.
Эта тема сейчас достаточно активно поднимается и способствует росту недоверия по отношению к Китаю, хотя на официальном уровне обе страны поддерживают дух партнерства и конструктивного сотрудничества, заключил собеседник.
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