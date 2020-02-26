К Китаю всегда было неоднозначное отношение со стороны Казахстана. Об этом рассказал директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв в интервью изданию Украина.ру

Политолог Чеботарёв: В Казахстане к Китаю всегда было неоднозначное отношение

При этом, по его словам, вызывают определенную напряженность большой долг Казахстана перед Китаем, завоз китайской рабочей силы, проявление его интереса к аренде земельных угодий.

Именно «китайский фактор» сыграл свою роль в серьезных политических протестах в Казахстане в 2016 году, что вынудило власти объявить пятилетний мораторий на продажу земли иностранным гражданам и юридическим лицам, указал политолог.

«Кроме того, примерно с 2017 года китайские власти по непонятным причинам начали оказывать прессинг на этнических казахов, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В результате данные лица стали часто нелегально убегать в Казахстан с просьбой о предоставлении убежища», — констатировал Чеботырев.

Эта тема сейчас достаточно активно поднимается и способствует росту недоверия по отношению к Китаю, хотя на официальном уровне обе страны поддерживают дух партнерства и конструктивного сотрудничества, заключил собеседник.

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