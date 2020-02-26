Тринадцатиминутная программа под названием La Source («Источник») будет выходить в эфир два раза в месяц.
Сообщается, что речь в ней пойдет о «дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке».
Первый выпуск шоу запланирован на март.
Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях.
Жюйе называл отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля англосаксонской манипуляцией, хвалил прогресс России в области вооружений и заявлял, что Москва не является угрозой западным странам.