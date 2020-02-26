Экс-глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике. Об этом 25 февраля сообщает rfi.fr

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Сообщается, что речь в ней пойдет о «дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке».

Первый выпуск шоу запланирован на март.

Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях.

Жюйе называл отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля англосаксонской манипуляцией, хвалил прогресс России в области вооружений и заявлял, что Москва не является угрозой западным странам.