Во вторник, 25 февраля, Минздрав Украины разместил на своем сайте два мультфильма, которые рассказывают, что такое коронавирус и как снизить возможность заражения

Украина опомнилась и готовится противостоять проникновению коронавируса © AFP, STR | AFP, STR | Перейти в фотобанк

Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. В случае же контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи — обрабатывать мясные продукты.

Также ведомство советует в случае повышения температуры, сопровождающегося кашлем и затрудненным дыханием, сразу же обращаться к врачу, так как это могут быть первые признаки заболевания.

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В конце 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2 459 человек, скончались 34 человека.