Известная украинская националистка и ярый борец со всем русским Ирина Фарион 26 февраля опубликовала фотографию в новом образе на своей странице в Facebook

На снимке она стоит в магазине одежды в ярко-розовой рубашке с вышивкой.

«Сейчас мерила блузку. Муж потерял голову. Это оргия цвета как чувств, не так ли?» — подписала фотографию Фарион.

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Известна тем, что рекомендовала «Машам», «Петям» и «Алёнам» ехать в «Московию», представителей Московского патриархата называла оккупантами, а украинцам советовала выбирать между «бандеризацией» и «бандизацией».