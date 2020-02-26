На снимке она стоит в магазине одежды в ярко-розовой рубашке с вышивкой.
«Сейчас мерила блузку. Муж потерял голову. Это оргия цвета как чувств, не так ли?» — подписала фотографию Фарион.
В 2015 году Фарион стала доктором филологических наук. Она член национал-радикальной партии «Свобода», в 2012-14 годах была депутатом Верховной Рады, прошла по одномандатному избирательному округу во Львовской области.
Известна тем, что рекомендовала «Машам», «Петям» и «Алёнам» ехать в «Московию», представителей Московского патриархата называла оккупантами, а украинцам советовала выбирать между «бандеризацией» и «бандизацией».