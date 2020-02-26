Ранее Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с госслужбы в связи со сменой курса на украинском направлении, которое входило в компетенцию экс-помощника Владимира Путина. В феврале российский лидер подписал указ об освобождении Суркова от должности, которую тот занимал с сентября 2013 года.
«Сам [ушел]. Это была чистая самоволка… Давно пора», — заявил Сурков, отметив, что ему не жалко было оставлять свой пост.
При этом он не ответил прямо на вопрос о причинах своего решения. По его словам, он должен был, как и прежде, заниматься украинским направлением, но «контекст изменился».
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Сегодня направления, прежде закрепленные за Сурковым, курирует Дмитрий Козак, который с поста вице-премьера перешел на должность заместителя главы Администрации президента РФ.