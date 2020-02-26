Похороны украинского животноводства: под Раду принесли мертвую свинью в гробу
Похороны украинского животноводства: под Раду принесли мертвую свинью в гробу
© Богдан Аминов / facebook
На ролике видно перепуганных животных, которые стоят прямо на дороге и громко хрюкают. 

Авария произошла в понедельник, когда 22-летний водитель DAF не справился с управлением. В результате происшествия шофер получил травмы и был госпитализирован.

Часть животных погибла во время происшествия.