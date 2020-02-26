Свиньи разбежались по селу Коробочкино, недалеко от Чугуева, после того как перевозившая их фура опрокинулась. Соответствующее видео опубликовали на днях на YouTube-канале пользователя Марины Шевченко

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