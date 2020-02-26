«Я, как ни странно, укрооптимист. То есть считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет… Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать», — сказал он.
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При этом, по мнению Суркова, «принуждение силой к братским отношениям» — это единственный эффективный метод работы России на украинском направлении, и другой вряд ли появится.