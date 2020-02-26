Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что формирование украинской государственности в будущем невозможно без участия России. Он сказал об этом в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованному на портале «Актуальные комментарии» 26 февраля

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