Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обладает некоторым иммунитетом от увольнения. Об этом сообщил 25 февраля нардеп от «Слуги народа», глава Комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский в эфире телеканала ZIK

«Это провокация, я на месте»: Рябошапка опроверг слухи о своей отставке © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

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Он добавил, что генпрокурор является тем человеком, который вдохновляет и проводит эту реформу в жизнь.

«Если ему дадут завершить эту реформу, то перезагрузка Генеральной прокуратуры в Офис генпрокурора, и региональных прокуратур в областные произойдет именно сейчас», — отметил Монастырский.

Сам Рябошапка на прошлой неделе опровергал появившиеся слухи о том, что он и его команда скоро собираются уйти в отставку.