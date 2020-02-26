«По моему прогнозу, до лета, как минимум, я думаю, что господину Рябошапке ничего не будет угрожать в плане увольнения, потому что сейчас как раз начинается второй этап реформы прокуратуры, а именно — переаттестация областных прокуроров. И, фактически, этот этап надо завершить до июня, по плану», — сказал Монастырский.
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Он добавил, что генпрокурор является тем человеком, который вдохновляет и проводит эту реформу в жизнь.
«Если ему дадут завершить эту реформу, то перезагрузка Генеральной прокуратуры в Офис генпрокурора, и региональных прокуратур в областные произойдет именно сейчас», — отметил Монастырский.
Сам Рябошапка на прошлой неделе опровергал появившиеся слухи о том, что он и его команда скоро собираются уйти в отставку.