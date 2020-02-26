Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера. Об этом 25 февраля сообщает Kyiv Post

Украинского премьера назвали идиотом © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Сергея Тигипко. Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжаются», — говорится в материале.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель не прокомментировала эту информацию.

В 1992 году Тигипко вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал «Приватбанк».

Тигипко занимал должность заместителя премьера в 1997-1999 годах. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который впоследствии стал третьим президентом Украины.

Тигипко баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место. Он объединил свои усилия с «Партией регионов» бывшего тогда президентом Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занимал должность заместителя премьера при Николае Азарове.

Как бывший член правительства времен Януковича, Тигипко подпадает под действие закона о люстрации, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.