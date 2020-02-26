«Три источника в украинском правительстве сообщили Kyiv Post, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра бывшего политика Сергея Тигипко. Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжаются», — говорится в материале.
Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель не прокомментировала эту информацию.
В 1992 году Тигипко вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал «Приватбанк».
Тигипко занимал должность заместителя премьера в 1997-1999 годах. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который впоследствии стал третьим президентом Украины.
Тигипко баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место. Он объединил свои усилия с «Партией регионов» бывшего тогда президентом Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занимал должность заместителя премьера при Николае Азарове.
Как бывший член правительства времен Януковича, Тигипко подпадает под действие закона о люстрации, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.