Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на «Евровидении-2018» исполнитель Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией. Об этом рассказал певец и юморист Андрей Данилко в интервью «Люкс ФМ»

Композитор Быстряков про Евровидение, Зеленского и Коломойского с Пинчуком © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк Юлии Самойловой СБУ запретила въезд на Украину, но и не стала транслировать конкурс. На «Евровидении-2018» Melovin в финале занял 17-е место, получив 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей.

«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более, что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги», — сказал он.

Данилко добавил, что впоследствии на певца «вылилось столько гадостей», что он лично давал ему успокоительное перед выступлением в финале конкурса.

При этом Melovin ранее заявлял, что отказывается выступать в России, несмотря на предложенные ему гонорары, поскольку для него это то же самое, что «обидеть маму».

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