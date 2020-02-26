В СНБО рассказали, почему Киев не будет возвращать Крым военным путем
В СНБО рассказали, почему Киев не будет возвращать Крым военным путем
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«Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.

Ранее Соловьев был главой Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения, главой Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главным госинспектором по контролю качества лекарственных средств. До назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.

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