Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева, занимавшего должность замглавы Минздрава. Соответствующий указ обнародовали 25 февраля на сайте главы государства

В СНБО рассказали, почему Киев не будет возвращать Крым военным путем © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк в указе.

Ранее Соловьев был главой Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения, главой Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главным госинспектором по контролю качества лекарственных средств. До назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.

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