«Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.
Ранее Соловьев был главой Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения, главой Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главным госинспектором по контролю качества лекарственных средств. До назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.
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