Ранее Литва снизила градус критики в отношении строящейся Белорусской АЭС, заявив что готова обсуждать с Минском вопросы безопасности станции и налаживать диалог.
«Дело в том, что балтийские порты превратились в медвежий угол после того, как основная перевалка ушла в порты Ленобласти. Поэтому они кровь из носу заинтересованы конкурировать между собой, и для этих республик белорусская экономика — лакомый кусочек», — отметил Уралов.
Он напомнил, «что вся Прибалтика — это около пяти миллионов жителей, а Белоруссия — десять миллионов».
В связи с этим, по мнению эксперта, Литва, Латвия и Эстония хотят стать торговыми партнерами Минска, так как «российские грузы они фактически потеряли, и Белоруссия остается фактически единственным партнером в регионе».