Порты Литвы, Латвии и Эстонии простаивают после того, как Россия стала отправлять грузы через порты в Ленинградской области, и Белоруссия остается единственным заинтересованным в перевалке грузов партнером в регионе, сказал политолог Семен Уралов в интервью Sputnik Литва

Ранее Литва снизила градус критики в отношении строящейся Белорусской АЭС, заявив что готова обсуждать с Минском вопросы безопасности станции и налаживать диалог.

«Дело в том, что балтийские порты превратились в медвежий угол после того, как основная перевалка ушла в порты Ленобласти. Поэтому они кровь из носу заинтересованы конкурировать между собой, и для этих республик белорусская экономика — лакомый кусочек», — отметил Уралов.

Уралов объяснил, когда Литва отзовет претензии к Белорусской АЭС © Семен Уралов

В связи с этим, по мнению эксперта, Литва, Латвия и Эстония хотят стать торговыми партнерами Минска, так как «российские грузы они фактически потеряли, и Белоруссия остается фактически единственным партнером в регионе».