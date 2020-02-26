Композитор и общественный деятель Владимир Быстряков на днях рассказал изданию Украина.ру о будущем войны в Донбассе

Никаких выборов и военное положение. Данилов рассказал о «тоталитарном» плане для Донбасса © Facebook, Олексій Данилов

«Будем сидеть и жать, когда Трамп сблизится с Путиным. Будущее войны на Донбассе в канцелярии Трампа. То, что он сейчас преодолел импичмент, для наших людей глоток свежего воздуха. Иначе пришли бы демократы, а демократы это Сорос. А Сорос это Пинчук и его соросята, которых сейчас потихоньку начинают выдавливать из правительства, чтобы они не успели распродать все, что только можно», — разъяснил композитор.

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