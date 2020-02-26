По его словам, Минские соглашения Украина не выполнит.
«Будем сидеть и жать, когда Трамп сблизится с Путиным. Будущее войны на Донбассе в канцелярии Трампа. То, что он сейчас преодолел импичмент, для наших людей глоток свежего воздуха. Иначе пришли бы демократы, а демократы это Сорос. А Сорос это Пинчук и его соросята, которых сейчас потихоньку начинают выдавливать из правительства, чтобы они не успели распродать все, что только можно», — разъяснил композитор.
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