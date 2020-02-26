Литва решится отказаться от претензий к строящейся в Белоруссии атомной электростанции только в том случае, если Соединенные Штаты Америки дадут соответствующее прямое указание, сказал политолог Семен Уралов в интервью новостному агентству Sputnik Литва

Ранее литовский президент Гитанас Науседа сказал, что Вильнюс продолжит обсуждать с Минском вопросы безопасности БелАЭС и добавил, что отношения двух стран улучшаются, удалось наладить диалог и Вильнюс не против его продолжать.

«Я думаю, вопрос БелАЭС если и будет снят с повестки дня литовской стороны, то только по прямому указанию из США. В данном вопросе они не суверенны, вильнюсские власти», — подчеркнул Уралов.

Литва и Польша объявили белорусскую АЭС угрозой для Евросоюза © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Таким образом, считает эксперт, «литовские элиты хотели бы выиграть тендер у латышей»: в данный момент в вопросе поставок нефти Минск выбирает между латвийскими и литовскими портами.