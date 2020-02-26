Ранее литовский президент Гитанас Науседа сказал, что Вильнюс продолжит обсуждать с Минском вопросы безопасности БелАЭС и добавил, что отношения двух стран улучшаются, удалось наладить диалог и Вильнюс не против его продолжать.
«Я думаю, вопрос БелАЭС если и будет снят с повестки дня литовской стороны, то только по прямому указанию из США. В данном вопросе они не суверенны, вильнюсские власти», — подчеркнул Уралов.
По его словам, некоторое смягчение риторики литовских властей вызвано желанием заработать на нефтеперевалке в Белоруссию.
Таким образом, считает эксперт, «литовские элиты хотели бы выиграть тендер у латышей»: в данный момент в вопросе поставок нефти Минск выбирает между латвийскими и литовскими портами.