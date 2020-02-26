«Зеленский, который всю жизнь разговаривал по-русски, который на этом деньги зарабатывал, вдруг подхватил заразу парубийщины. "95 квартал" никогда не выходил на державной мове, и вдруг он инфицировался и начинает гнать на все русское. Понятно же, что все это человек не сам делает, что его ведут и он со всех сторон окружен красными линиями», — сказал Быстряков.
Он добавил, что никакой власти в руках главы государства нет.
«Но вся страна верит, что вот сейчас он придет — такой Моисей, он же Иисус Христос на полставки. Это же ерунда! Надо же понимать, что ключ от нашего будущего лежит в сейфе у Коломойского. Куда он его повернет, так и будет», — подытожил композитор.
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