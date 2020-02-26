Композитор и общественный деятель Владимир Быстряков на днях рассказал изданию Украина.ру, почему президент Украины Владимир Зеленский вынужден поддерживать антироссийскую истерию

Сурков, Зеленский и коронавирус. Что мировые СМИ пишут об Украине © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Он добавил, что никакой власти в руках главы государства нет.

«Но вся страна верит, что вот сейчас он придет — такой Моисей, он же Иисус Христос на полставки. Это же ерунда! Надо же понимать, что ключ от нашего будущего лежит в сейфе у Коломойского. Куда он его повернет, так и будет», — подытожил композитор.

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