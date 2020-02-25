По его словам, займ ложится на украинский госбюджет, но государство само срывает планы по привлечению доходов.
«По итогам 2019 года прямое невыполнение доходной части казны составило 38 млрд гривен после того, как правительство уменьшил объем доходной статьи на 20 млрд гривен. Итого фактическое невыполнение — 58 млрд гривен. Кроме того, 17 млрд гривен налогов Кабмин взыскал авансом. Таким образом, реальное невыполнение бюджета — 75 млрд гривен», — подсчитал экономист.
В 2020 году есть статистика только за январь. За этот месяц госказна не досчиталась 14 млрд гривен доходов или 25% от бюджета на этот месяц.
Именно из-за дефицита финансов МВФ не подписывает с Киевом новую программу сотрудничества, анонсированную в конце прошлого года, сказал Новак.
Команда экспертов МВФ прибыла в Киев 20 февраля, чтобы обсудить с украинскими властями ускорение роста экономики и обеспечения стабильности.
17 февраля этого года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by.
Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме — 2,8 млрд евро или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш 1 млрд евро (около $1,4 млрд).