Международный валютный фонд (МВФ) ни в коем случае не должен кредитовать Украину, сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак на пресс-конференции в Киеве 25 февраля

По его словам, займ ложится на украинский госбюджет, но государство само срывает планы по привлечению доходов.

«По итогам 2019 года прямое невыполнение доходной части казны составило 38 млрд гривен после того, как правительство уменьшил объем доходной статьи на 20 млрд гривен. Итого фактическое невыполнение — 58 млрд гривен. Кроме того, 17 млрд гривен налогов Кабмин взыскал авансом. Таким образом, реальное невыполнение бюджета — 75 млрд гривен», — подсчитал экономист.

Ревизоры МВФ, очередной обвал, украинцы в Польше. Главное в экономике Украины с 14 по 21 февраля © Екатерина Чеснокова | Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Именно из-за дефицита финансов МВФ не подписывает с Киевом новую программу сотрудничества, анонсированную в конце прошлого года, сказал Новак.

Команда экспертов МВФ прибыла в Киев 20 февраля, чтобы обсудить с украинскими властями ускорение роста экономики и обеспечения стабильности.

17 февраля этого года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by.

Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме — 2,8 млрд евро или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш 1 млрд евро (около $1,4 млрд).