Ради спасения Пенсионного фонда. Власти Украины хотят уничтожить физлиц-предпринимателей
Ради спасения Пенсионного фонда. Власти Украины хотят уничтожить физлиц-предпринимателей
© Facebook, Пенсійний фонд України
Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда. По их мнению, это даст старт перезагрузке системы.

«Преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали совместно с правительством», — сказала Третьякова.

По словам Третьяковой, возможен также вариант, когда функции Пенсионного фонда будут переданы Государственному казначейству или Министерству финансов Украины. 