Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда. По их мнению, это даст старт перезагрузке системы.
«Преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали совместно с правительством», — сказала Третьякова.
По словам Третьяковой, возможен также вариант, когда функции Пенсионного фонда будут переданы Государственному казначейству или Министерству финансов Украины.