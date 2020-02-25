Председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что власти рассматривают возможность ликвидации Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Ее слова прозвучали в ходе интервью изданию ZN.UA

Ради спасения Пенсионного фонда. Власти Украины хотят уничтожить физлиц-предпринимателей © Facebook, Пенсійний фонд України

«Преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали совместно с правительством», — сказала Третьякова.

По словам Третьяковой, возможен также вариант, когда функции Пенсионного фонда будут переданы Государственному казначейству или Министерству финансов Украины.