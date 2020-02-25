«Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток», — сказал Сулаев.
Он отметил, что полиция ищет пятого подозреваемого — по адресу места жительства его не обнаружили.
20 февраля эвакуированных из Китая людей доставили на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их булыжниками и горящими шинами.
Обезумевшие люди требовали убрать «зараженных» сограждан куда подальше.
Ранее дававший концерт в Новых Санжарах украинский певец Иво Бобул назвал происшедшее «позорищем для нации».
Политолог Андрей Золотарев отметил, что «тот день можно с уверенностью назвать днем национального позора» — особенно на фоне стран, где эвакуированных из Уханя граждан встречали как родных.