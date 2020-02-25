Октябрьский районный суд Полтавы 25 февраля арестовал четырех подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах, сказал спикер Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. Его слова приводит УНН

«Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток», — сказал Сулаев.

Коронамайдан на Украине. Отставка губернатора Тернопольщины и позор Зеленского © Фото: oda.te.gov.ua

20 февраля эвакуированных из Китая людей доставили на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их булыжниками и горящими шинами.

Обезумевшие люди требовали убрать «зараженных» сограждан куда подальше.

Ранее дававший концерт в Новых Санжарах украинский певец Иво Бобул назвал происшедшее «позорищем для нации».

Политолог Андрей Золотарев отметил, что «тот день можно с уверенностью назвать днем национального позора» — особенно на фоне стран, где эвакуированных из Уханя граждан встречали как родных.