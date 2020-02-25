Лукашенко ранее пригрозил переориентировать поставки продуктов питания в Китай, если Россельхознадзор будет продолжать практику ограничений в их отношении.
«Очевидцы как-то уже описывали скандал: Лукашенко обратился к Си Цзиньпину с аналогичной просьбой, но получил в ответ вежливые, но весьма ценные указания о том, что согласовывать эти вопросы лучше с Москвой напрямую», — рассказал Безпалько.
По словам эксперта, «Лукашенко после этой беседы потерял самообладание и улетел из Китая, нарушив протокол».
Он также отметил, что Китай очень тщательно и ограниченно допускает производителей на свой продовольственный рынок.