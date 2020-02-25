Попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко наладить экспорт в Китай уже наталкивались на троллинг со стороны руководства Поднебесной, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Лукашенко ранее пригрозил переориентировать поставки продуктов питания в Китай, если Россельхознадзор будет продолжать практику ограничений в их отношении.

«Очевидцы как-то уже описывали скандал: Лукашенко обратился к Си Цзиньпину с аналогичной просьбой, но получил в ответ вежливые, но весьма ценные указания о том, что согласовывать эти вопросы лучше с Москвой напрямую», — рассказал Безпалько.

«Никаких компенсаций из российского бюджета». Кремль ответил на претензии Лукашенко © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что Китай очень тщательно и ограниченно допускает производителей на свой продовольственный рынок.