Казахи, требовавшие отправить в отставку главу МВД страны Ерлана Тургумбаева после загадочной гибели в СИЗО гражданского активиста Дулата Агадила, задержаны и доставлены в полицию для беседы, рассказал замглавы МВД страны Арыстангани Заппаров на брифинге в Нур-Султане

По данным МВД, в акции у здания Министерства внутренних дел принимали участие до 30 человек, десять из них были задержаны после того, как попытались перекрыть близлежащую улицу.

«Женщины после профбеседы, я думаю, что в течение 30 минут, были отпущены. В отношении мужчин, которые нарушили, пытались перекрыть проспект Тауелсиздик — они были доставлены (в управление). После проведения необходимых процедур, мероприятий, они будут отпущены», — сообщил Заппаров.

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За день до этого он был доставлен в СИЗО за неуважение к суду, а также оскорбление судьи и участников судебного заседания.