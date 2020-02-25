По данным МВД, в акции у здания Министерства внутренних дел принимали участие до 30 человек, десять из них были задержаны после того, как попытались перекрыть близлежащую улицу.
«Женщины после профбеседы, я думаю, что в течение 30 минут, были отпущены. В отношении мужчин, которые нарушили, пытались перекрыть проспект Тауелсиздик — они были доставлены (в управление). После проведения необходимых процедур, мероприятий, они будут отпущены», — сообщил Заппаров.
25 февраля стало известно о смерти сорокалетнего гражданского активиста Дулата Агадила от сердечной недостаточности в следственном изоляторе казахской столицы.
За день до этого он был доставлен в СИЗО за неуважение к суду, а также оскорбление судьи и участников судебного заседания.