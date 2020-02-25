Нацполиция завела дело на Еремееву по заявлению партии «Европейская солидарность».
Ранее продюсер заявила, что в предстоящем весеннем телесезоне «1+1» покажет семь мелодрам, которые сняты на русском языке. По ее словам, зритель готов смотреть на украинском языке исключительно комедии, а ленты в других жанрах предпочитает в русской озвучке.
«Уголовное производство против продюсера "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, открыли. Следим по результатам расследования», — написал Арьев.
Он добавил, что дело возбуждено по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности). Арьевой грозит до 5 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.