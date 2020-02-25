На Украине завели дело против продюсера фильмов и сериалов канала «1+1» Алены Еремеевой, которая ранее заявила, что телеканал вынужден снимать свои драматические картины на русском языке, потому что украинский пригоден лишь для комедий. Сообщение об этом на своей странице в Facebook 25 февраля разместил депутат Владимир Арьев

Нацполиция завела дело на Еремееву по заявлению партии «Европейская солидарность». Украинские гастарбайтеры вынудили эстонцев учить русский язык © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Ранее продюсер заявила, что в предстоящем весеннем телесезоне «1+1» покажет семь мелодрам, которые сняты на русском языке. По ее словам, зритель готов смотреть на украинском языке исключительно комедии, а ленты в других жанрах предпочитает в русской озвучке.

«Уголовное производство против продюсера "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, открыли. Следим по результатам расследования», — написал Арьев.

Он добавил, что дело возбуждено по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности). Арьевой грозит до 5 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.