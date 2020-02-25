Группа Go-A, ставшая победителем украинского нацотбора на конкурс «Евровидение-2020», практически сразу же после своего триумфа угодила в громкий скандал и была вынуждена отбиваться от обвинений в симпатии к ультраправой идеологии. О деталях этой истории 25 февраля рассказывает Telegram-канал Украина.ру

Версия о профашистских симпатиях участников ансамбля стала активно обсуждаться в соцсетях после того, как кто-то предположил, что название группы расшифровывается не иначе как «Вперед, Адольф», подразумевая под буквой «А» имя вождя Третьего рейха.

Однако создатель коллектива Тарас Шевченко поспешил развеять все домыслы вокруг музыкантов и их политических предпочтений.

«В название группы каждый может вложить свой смысл, но для нас — это "путь домой". Потому что go с английского "идти", буква "А" означает "дом, начало", потому что "А" первая буква в алфавите», — сказал он.

Тем не менее, в отношении России группа настроена непримиримо. Солистка Екатерина Павленко уже заявила, что на самом «Евровидении» Go-A будет избегать контактов с российскими журналистами.