Версия о профашистских симпатиях участников ансамбля стала активно обсуждаться в соцсетях после того, как кто-то предположил, что название группы расшифровывается не иначе как «Вперед, Адольф», подразумевая под буквой «А» имя вождя Третьего рейха.
Пользователи обратили также внимание на сценические костюмы участников ансамбля во время выступления в отборочном туре, которые были красно-черного цвета, из-за чего возникло предположение, что Go-A симпатизируют местным бандеровцам, чье знамя имеет идентичный окрас.
Однако создатель коллектива Тарас Шевченко поспешил развеять все домыслы вокруг музыкантов и их политических предпочтений.
«В название группы каждый может вложить свой смысл, но для нас — это "путь домой". Потому что go с английского "идти", буква "А" означает "дом, начало", потому что "А" первая буква в алфавите», — сказал он.
Тем не менее, в отношении России группа настроена непримиримо. Солистка Екатерина Павленко уже заявила, что на самом «Евровидении» Go-A будет избегать контактов с российскими журналистами.