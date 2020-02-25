Данные жены экс-премьера РФ Дмитрия Медведева Светланы внесли в базы данных украинского сайта «Миротворец». Об этом 25 февраля сообщается на сайте ресурса

Сенатор Цеков объяснил, почему Мишустина внесли в базу «Миротворца» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что Медведева участвовала «в пропагандистских мероприятиях России против Украины, а также в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы Украины рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Медведевой «осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».

Почему создатели сайта решили внести Медведеву в свою базу именно сегодня, не уточняется.

Сайт «Миротворец» публикует данные о людях, которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля». Он не имеет официального статуса, но людям, попавшим на «Миротворец», украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала украинские власти закрыть сайт.