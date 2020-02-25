Первый случай заражения смертельным китайским коронавирусом выявили в Хорватии. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил Интерфакс со ссылкой на хорватскую телерадиокомпанию HRT

По словам министра здравоохранения Хорватии Вили Бероша, коронавирусом заразился житель Загреба, побывавший в Милане. Хорватия стала первой страной Балкан, где было зафиксировано заболевание.

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«Это заболевание схоже с гриппом. Более высокой заболеваемости или осложнений не ожидается. Органы здравоохранения готовы делать все, чтобы обеспечить безопасность нашего народа», — заявил Берош.

Карантин в Италии. Коронавирус штурмует Европу © REUTERS, Flavio Lo Scalzo | REUTERS, Flavio Lo Scalzo | Перейти в фотобанк

По последним данным, китайским коронавирусом Covid-19 заразились около 80 тыс. человек, 2620 человек скончались, более 25 тыс. пациентов полностью выздоровели.