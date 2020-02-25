Ранее ряд информационных ресурсов на Украине сообщил со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина о том, что Вакарчук уходит из Рады. За источник информации сайты взяли новость 12-летней давности о сложении Вакарчуком мандата. Будучи депутатом шестого созыва, музыкант заявил, что уходит из политики, поскольку не смог выполнить свои обещания перед народом.
«Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук входит в топ-пять политиков, которым доверяют украинцы. Эти данные мы взяли из вчерашнего опроса Центра Разумкова… Этот рейтинг — причина постоянных атак на лидера партии онлайн. Некоторые хотят, чтобы Вакарчук ушел из политики, и постоянно пытаются убедить в этом окружающих… Конечно, все это неправда», — говорится в сообщении.
При этом в партии решили не упоминать другой опрос того же Центра Разумкова, по которому «Голос» на сегодняшний день пользуется поддержкой всего лишь 1% избирателей.