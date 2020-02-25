Партия «Голос» считает, что украинские СМИ распространяют информацию якобы о сложении мандата депутата Верховной Рады Святославом Вакарчуком, реагируя, таким образом, на высокие рейтинги доверия к политику. Об этом говорится в сообщении партии, опубликованном на ее странице в Facebook 25 февраля

Святослав Вакарчук. Биографическая справка © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

«Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук входит в топ-пять политиков, которым доверяют украинцы. Эти данные мы взяли из вчерашнего опроса Центра Разумкова… Этот рейтинг — причина постоянных атак на лидера партии онлайн. Некоторые хотят, чтобы Вакарчук ушел из политики, и постоянно пытаются убедить в этом окружающих… Конечно, все это неправда», — говорится в сообщении.

При этом в партии решили не упоминать другой опрос того же Центра Разумкова, по которому «Голос» на сегодняшний день пользуется поддержкой всего лишь 1% избирателей.