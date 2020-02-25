Разумеется, вариантов ответа на подобный, прямо скажем, не самый приятный вопрос, может быть довольно много. Но устроители опроса выставили на голосование 10 версий:
• Войны в Донбассе
• Обнищания народа
• Коронавируса
• Возвращения к власти Порошенко
• Ухода из власти Зеленского
• Церковного раскола
• Потери государственной самостоятельности
• Отсутствия перспектив у молодежи
• Высокой смертности
• Сериал «Сваты» не будет доснят
За какой пункт будет отдано больше голосов, сказать сложно. Собственно, каждый из читающих этот материал может внести свои коррективы в результат. Заходите сюда и смело высказывайте свое мнение: "Опрос "Страхи и ужасы Украины".