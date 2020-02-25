Чего больше всего боятся современные украинцы? Таким вопросом задался телеграм-канал Украина.ру и предложил своим пользователям высказаться по этому поводу

Разумеется, вариантов ответа на подобный, прямо скажем, не самый приятный вопрос, может быть довольно много. Но устроители опроса выставили на голосование 10 версий:

• Войны в Донбассе Чудовища Изумрудного города: ужасы политики постмайданной Украины © Урфин Джюс и его деревянные солдаты

• Обнищания народа

• Коронавируса

• Возвращения к власти Порошенко

• Ухода из власти Зеленского

• Церковного раскола

• Потери государственной самостоятельности

• Отсутствия перспектив у молодежи

• Высокой смертности

• Сериал «Сваты» не будет доснят

За какой пункт будет отдано больше голосов, сказать сложно. Собственно, каждый из читающих этот материал может внести свои коррективы в результат. Заходите сюда и смело высказывайте свое мнение: "Опрос "Страхи и ужасы Украины".