Нарушители и грубияны. Украинский футбол заклеймили позором
Нарушители и грубияны. Украинский футбол заклеймили позором
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
На рисунке Зинченко и Седан изображены с двумя мопсами на руках — судя по фото в Instagram пары, с животными они почти никогда не расстаются. На заднем фоне художник изобразил стоящего на воротах главного героя мультфильма Гомера Симпсона.

Ранее стало известно, что команду, в которой играет Зинченко, «Манчестер Сити», исключили из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плэй. 