Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко вместе со своей невестой Ладой Седан стали новыми героями «Симпсонов» - по крайней мере, таковыми их увидел художник Адик Багдаулетов под ником multpic. Рисунок в стиле популярного мультфильма во вторник, 25 февраля, опубликовал Telegram-канал Украина.ру

Нарушители и грубияны. Украинский футбол заклеймили позором © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк изображены с двумя мопсами на руках — судя по фото в Instagram пары, с животными они почти никогда не расстаются. На заднем фоне художник изобразил стоящего на воротах главного героя мультфильма Гомера Симпсона.

Ранее стало известно, что команду, в которой играет Зинченко, «Манчестер Сити», исключили из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плэй.