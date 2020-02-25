Экс-капитан «Шахтера», а ныне помощник главного тренера дончан Дарио Срна опубликовал 25 февраля в своем Instagram пост, в котором высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и его усилиях по возвращению граждан страны из охваченного коронавирусом Китая, передает Telegram-канал Украина.ру

Ранее «Шахтер» с подачи своего владельца олигарха Рината Ахметова предложил предоставить свой клубный лайнер для эвакуации украинцев из КНР.

«Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна, как выяснилось, верит в возвращение его команды в Донбасс, "дамы с собачкой" Насти Зинченко из Китая на Украину, а еще в Зеленского, который борется за каждого украинца. Текст с картинкой, на которой обозначены все уместные случаю теги, Срна разместил на своей странице в Инстаграм. Да, "Шахтер" не на шутку взялся за самолетно-коронавирусную тему», — сказано в сообщении Telegram-канала Украина.ру.