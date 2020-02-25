Ранее «Шахтер» с подачи своего владельца олигарха Рината Ахметова предложил предоставить свой клубный лайнер для эвакуации украинцев из КНР.
«Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна, как выяснилось, верит в возвращение его команды в Донбасс, "дамы с собачкой" Насти Зинченко из Китая на Украину, а еще в Зеленского, который борется за каждого украинца. Текст с картинкой, на которой обозначены все уместные случаю теги, Срна разместил на своей странице в Инстаграм. Да, "Шахтер" не на шутку взялся за самолетно-коронавирусную тему», — сказано в сообщении Telegram-канала Украина.ру.
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Мы в «Шахтере» хорошо знакомы с ситуацией когда ты не можешь вернуться домой. 6 лет мы живем не в Донецке. Мы знаем как это сложно и больно. Настя Зинченко одна из миллионов людей, мечтающих вернуться домой. Поэтому мы благодарны Президенту Украины Владимиру Зеленскому @zelenskiy_official за то, что он борется за каждого украинца, за каждого, кто нуждается в помощи. Мы верим, что Настя Зинченко вернётся домой. Верим — мы вернёмся в родной Донецк!⚒❤️ 🇺🇦