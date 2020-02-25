Правительство Украины готовит документы для увольнения главы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука. Об этом 25 февраля сообщил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

Глава «Укрэнерго» заявил, что его шантажируют © Facebook/НЕК "Укренерго" написал он.

Также по данным Гончаренко, на данный момент неизвестно, кто будет исполнять обязанности Ковальчука. Депутат напомнил, что Ковальчук запомнился тем, что разрешил импорт электроэнергии из России. Он пожелал будущему руководителю компании «не повторять ошибок своего предшественника».