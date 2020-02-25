«Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покидает свой пост. Как сообщает мой источник в Кабмине, Ковальчук уже прощается с коллективом. На следующей неделе он покинет компанию. Документы насчет его увольнения уже подготовлены», — написал он.
Также по данным Гончаренко, на данный момент неизвестно, кто будет исполнять обязанности Ковальчука. Депутат напомнил, что Ковальчук запомнился тем, что разрешил импорт электроэнергии из России. Он пожелал будущему руководителю компании «не повторять ошибок своего предшественника».