Полиция Одесской области проводит обыски у общественных активистов и соучредителей ОО «Украинский Кибер Альянс» в рамках уголовного производства относительно несанкционированного вмешательства в информсистемы одесского аэропорта. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба региональной полиции

На Украине правоохранители пришли с обысками к киберактивистам © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Следствие установило тех, кто может быть причастен к совершению правонарушения. У фигурантов проходят санкционированные обыски. Правоохранители изымают техническое оборудование, которое направят на экспертизу.

Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.