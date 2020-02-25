Отмечается, что в октябре прошлого года неизвестные несанкционированно вмешались в информационные системы Международного аэропорта «Одесса». Случай квалифицировали по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)) УКУ.
Следствие установило тех, кто может быть причастен к совершению правонарушения. У фигурантов проходят санкционированные обыски. Правоохранители изымают техническое оборудование, которое направят на экспертизу.
Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.