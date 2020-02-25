«Я очень прошу в ближайшие два месяца — март и апрель — закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы», — заявил он.
«Я очень прошу в ближайшие два месяца — март и апрель — закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы», — заявил он.
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