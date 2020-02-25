Президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на погашение долгов перед шахтерами, в противном случае он предложил не платить зарплату всему правительству. Об этом 25 февраля он заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности, которое транслировал Офис президента в Facebook

«Я очень прошу в ближайшие два месяца — март и апрель — закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы», — заявил он.