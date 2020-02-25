Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос не имеет доступа к государственному оборонному заказу, поэтому его призыв к президенту Владимиру Зеленскому не подписывать документ в связи с якобы угрозой ракетной программе является не более чем личным мнением. Об этом 25 февраля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал в интервью «Лига.net»

Кривонос уже знает, как реформировать «Укроборонпром» © пресс-служба президента Украины

«У Кривоноса допуска к этому документу нет. Точка. У меня оппозиции к нему нет. Я с первого дня пришел и сказал: вы — человек военный, и армия вам ближе. А СНБО — это большой аналитический экспертный центр. А Кривонос военный. Я его за это уважаю, но считаю именно так. Это мое мнение. И он это знает», — заявил Данилов.

Он также рассказал, что говорил по этому поводу с Зеленским, после чего сделал вывод, что президент очень любит людей и никого не хочет обидеть.

Секретарь СНБО уверяет, что ракетная программа не пострадает. А распространение информации из секретных документов уголовно наказуемо. Данилов заявил, что не знает, уволят ли Кривоноса после этой истории.