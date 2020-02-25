Ранее СНБО утвердил документ — государственный оборонный заказ на три года — до 2022 года.
«У Кривоноса допуска к этому документу нет. Точка. У меня оппозиции к нему нет. Я с первого дня пришел и сказал: вы — человек военный, и армия вам ближе. А СНБО — это большой аналитический экспертный центр. А Кривонос военный. Я его за это уважаю, но считаю именно так. Это мое мнение. И он это знает», — заявил Данилов.
Он также рассказал, что говорил по этому поводу с Зеленским, после чего сделал вывод, что президент очень любит людей и никого не хочет обидеть.
Секретарь СНБО уверяет, что ракетная программа не пострадает. А распространение информации из секретных документов уголовно наказуемо. Данилов заявил, что не знает, уволят ли Кривоноса после этой истории.