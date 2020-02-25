Комиссия по экстремальным ситуациям литовского правительства предложила объявить экстремальную ситуацию в стране из-за вспышки коронавируса в Европе, сообщает Sputnik Литва 25 февраля

На днях на севере Италии, в Ломбардии и Венето, началась вспышка китайского коронавируса. По последним данным, уже около 220 человек в данных регионах заразились этим заболеванием.

Объявили карантин 12 муниципалитетов, запретив посещать данные районы и выезжать за их пределы.

Карантин в Италии. Коронавирус штурмует Европу © REUTERS, Flavio Lo Scalzo | REUTERS, Flavio Lo Scalzo | Перейти в фотобанк

Коронавирус COVID-2019 был обнаружен в конце 2019 года в городе Хэнань китайской провинции Хубэй.

Им заразились около 80 тыс. человек, 2620 человек скончалось, более 25 тыс. пациентов полностью выздоровели.

При этом за пределами Поднебесной заразились 2069 человек, из них 23 — умерло.