«Иран — очень сложная страна со сложной системой управления. Там есть духовная и светская власть. С ними непросто работать. Я был там для решения вопроса черных ящиков… У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем совбеза Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей», — рассказал он.
Данилов предложил не спешить с вопросом о доступе к черным ящика. По его словам, сейчас идут технические процессы и согласование процедур. Также Данилов рассказал, что Украина изучает три закрытые версии о том, почему иранские военные сбили этот борт. Также рассматриваются варианты того, кто был в этом заинтересован и кто принимал в этом участие.