Украина изучает три закрытые версии об атаке иранцами самолета украинских авиалиний под Тегераном. Об этом 25 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов рассказал в интервью «Лига.net»

Израильский политолог оценил шансы Украины увеличить сумму компенсации от Ирана © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк рассказал он.

Данилов предложил не спешить с вопросом о доступе к черным ящика. По его словам, сейчас идут технические процессы и согласование процедур. Также Данилов рассказал, что Украина изучает три закрытые версии о том, почему иранские военные сбили этот борт. Также рассматриваются варианты того, кто был в этом заинтересован и кто принимал в этом участие.