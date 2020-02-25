«Внештатный советник Сергей Сивохо как гражданин Украины и коренной дончанин имеет право на собственное мнение… Что я должен сделать? Ругать его за это?… Но когда вы ставите акцент, что он является моим советником, я могу сказать, что у меня 12 внештатных советников», — заявил он.
Также Данилов рассказал, что по своей должности он должен выслушивать всех, в том числе Сивохо. Но выводы при этом он делает самостоятельно.
На вопрос журналиста о том, сам ли он выбрал Сивохо себе в советники, Данилов заявил, что имеет право на этот вопрос не отвечать.