Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что имеет право не разглашать информацию о том, как бывший комик Сергей Сивохо стал его внештатным советником. Об этом 25 февраля он заявил в интервью «Лига.net»

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов заявил он.

Также Данилов рассказал, что по своей должности он должен выслушивать всех, в том числе Сивохо. Но выводы при этом он делает самостоятельно.

На вопрос журналиста о том, сам ли он выбрал Сивохо себе в советники, Данилов заявил, что имеет право на этот вопрос не отвечать.