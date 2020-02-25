В 2019 году объемы белорусского экспорта электроэнергии в Литву выросли на 45,7%, до 1,5 млрд квт-часов.
При цене 5,1 евроцента за квт-час Литва в 2019 году потратила $77,3 млн, что больше на 42,3%, нежели годом ранее.
Латвии белорусское электричество обходилось в полтора раза дороже, чем Литве, — 7,6 евроцента за квт-час, однако закупки производились в гораздо меньших объемах — на $654,7 тыс. за 2019 год.
Отмечается, что в целом Белоруссия в 2019 году уменьшила импорт электроэнергии на 36% и нарастила экспорт на 128% по сравнению с 2018 годом.