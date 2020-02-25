Литва стала основным импортером электроэнергии из Белоруссии, при этом Латвия покупает белорусское электричество в полтора раза дороже своего соседа, сообщил Sputnik 25 февраля со ссылкой на данные пресс-службы Белстата

В 2019 году объемы белорусского экспорта электроэнергии в Литву выросли на 45,7%, до 1,5 млрд квт-часов.

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Латвии белорусское электричество обходилось в полтора раза дороже, чем Литве, — 7,6 евроцента за квт-час, однако закупки производились в гораздо меньших объемах — на $654,7 тыс. за 2019 год.

Отмечается, что в целом Белоруссия в 2019 году уменьшила импорт электроэнергии на 36% и нарастила экспорт на 128% по сравнению с 2018 годом.