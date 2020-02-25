20 марта будет ликвидирована Служба новостей Первого Балтийского канала, а возможно и весь медиахолдинг Baltijas mediju alianse (BMA), владеющий этим СМИ, пишет Sputnik Латвия 25 февраля

По данным нескольких источников, счета BMA и его владельцев арестованы, сотрудникам канала с начала февраля не платят зарплату.

«Нельзя исключать, что время для закрытия канала — или хотя бы для временной приостановки его деятельности — выбрано совсем не случайно. Партиям правительственной коалиции крайне выгодно оставить без рупора своего главного конкурента — "Согласие" — на внеочередных выборах в Рижскую думу», — пишет агентство.

Российского журналиста не пустили в Латвию и аннулировали шенген © РИА Новости, Сергей Мелконов | Перейти в фотобанк

Неприятности у телеканала, транслирующего передачи российского Первого канала, начались 4 февраля. Тогда Служба госбезопасности Латвии устроила обыски в помещениях BMA.

"Первый Балтийский" власти подозревают в связях с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, состоящем в санкционном списке ЕС.

В ноябре 2019-го Нацсовет по электронным СМИ запретил BMA трансляции девяти телеканалов из РФ, так как, по версии совета, их конечным бенефициаром является Ковальчук.