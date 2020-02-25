По данным нескольких источников, счета BMA и его владельцев арестованы, сотрудникам канала с начала февраля не платят зарплату.
«Нельзя исключать, что время для закрытия канала — или хотя бы для временной приостановки его деятельности — выбрано совсем не случайно. Партиям правительственной коалиции крайне выгодно оставить без рупора своего главного конкурента — "Согласие" — на внеочередных выборах в Рижскую думу», — пишет агентство.
Не исключено, что в ближайшее время менеджмент канала официально проинформирует общественность о ситуации.
Неприятности у телеканала, транслирующего передачи российского Первого канала, начались 4 февраля. Тогда Служба госбезопасности Латвии устроила обыски в помещениях BMA.
"Первый Балтийский" власти подозревают в связях с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, состоящем в санкционном списке ЕС.
В ноябре 2019-го Нацсовет по электронным СМИ запретил BMA трансляции девяти телеканалов из РФ, так как, по версии совета, их конечным бенефициаром является Ковальчук.